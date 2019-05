Pizzi renova com o Benfica

O Benfica anunciou a renovação de contrato com o Pizzi. O internacional português prolonga o vínculo por mais uma época, válido agora até 2023.

Esta é a segunda renovação de Pizzi esta temporada, depois de em outubro ter melhorado as condições contratuais, mantendo a duração de contrato até 2022.

Pizzi, que fará 30 anos em outubro, foi uma das figuras da temporada, com 15 golos e 23 assistências em 55 jogos disputados. O médio foi o jogador com mais assistências na Liga, com 19 em registo.

O internacional português cumpre a quinta temporada no clube encarnado. No total, soma 46 golos em 230 jogos disputados.