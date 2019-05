PCP analisa terça-feira "ação e iniciativa política" do partido

O Comité Central do PCP reúne-se na terça-feira para analisar a "situação política e social" e a "ação e iniciativa política" do partido, um dia depois das eleições europeias em que a CDU perdeu um eurodeputado.

De acordo com uma nota dos comunistas, as conclusões da reunião serão apresentadas pelo secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, em conferência de imprensa.

A CDU ficou em quarto lugar e perdeu um dos três eurodeputados nas eleições de domingo, elegendo João Ferreira e Sandra Pereira para o parlamento de Estrasburgo com 6,88%, de acordo com resultados provisórios divulgados pela secretaria-geral do Ministério da Administração Interna.

O PS venceu as eleições europeias e elegeu nove eurodeputados, o PSD conseguiu seis mandatos, o BE dois, a CDU dois, o CDS-PP um e o PAN também um.

Portugal elege 21 dos 751 deputados ao Parlamento Europeu.