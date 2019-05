Braga pondera construção de novo estádio

O Braga emitiu um comunicado, esta segunda-feira, em que dá conta da possibilidade da construção de um novo estádio, devido à possível venda do Estádio Municipal de Braga.

A direção do clube bracarense dá conta da reunião entre direção, Conselho Geral, SAD e restantes órgãos sociais, com António Salvador, presidente, a alertar para a necessidade de preparar a futura casa do clube, após terminar o contrato de cedência com a Câmara Municipal, para a utilização do Estádio Municipal de Braga, em 2033.



"Um novo estádio, propriedade do SC Braga, seria mais pequena, com uma localização central, funcional, business-oriented e adaptado às necessidades do clube e dos seus adeptos", revela o clube no comunicado. A infraestrutura ficaria localizada no atual local do Estádio 1.º de Maio, antigo estádio do clube.

Na reunião foi ainda discutida a segunda fase da Cidade Desportiva do Braga, com o clube a detalhar as melhorias melhorias à estrutura contratual a efetuar com o Município e "que visam a otimização da execução do projeto numa lógica de funcionalidade para o clube, para a SAD e para a comunidade em geral, mas procurando sobretudo os melhores interesses do Braga".

O clube destaca ainda que a venda do Estádio Municipal pode implicar a venda dos dois campos de treino anexos, sendo que foi "solicitado que os mesmos fossem incluídos na constituição do direito de superfície para proteger a Cidade Desportiva de qualquer vicissitude que venha a ocorrer no âmbito do Estádio Municipal".