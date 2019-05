Felipe confirma saída do FC Porto

Felipe confirmou, esta segunda-feira, que está de saída do FC Porto. Nas redes sociais, o defesa-central brasileiro publicou a despedida aos adeptos portistas.

"Foram três anos intensos de azul e branco com uma nova família que construí e que ficará marcada para o resto da minha vida. Só tenho a agradecer a todos os funcionários do clube, diretoria, presidente, aos místers e companheiros com quem convivi nesse período", começa por dizer.

O brasileiro, que deverá rumar ao Atlético de Madrid por 20 milhões de euros, agradeceu as oportunidades no FC Porto, e deseja sorte aos colegas de equipa que ficarem no clube na próxima temporada.

"O FC Porto fez-me sentir em casa e viver grandes emoções, com conquistas, golos, duelos de Liga dos Campeões e muita superação. Virou o clube que mais defendi na minha carreira profissional e pude voltar a ser chamado para seleção brasileira e estrear representando meu país. Desejo a maior sorte no futuro para os que ficam. Estarei na torcida e serei grato eternamente", remata.

Felipe chegou ao clube em 2016, depois de cinco épocas no Corinthians. Com a camisola do FC Porto, Felipe fez 11 golos em 142 jogos disputados. Esta época, estreou-se na seleção brasileira, numa partida amigável contra a seleção de El Salvador.