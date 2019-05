Rio Ave convenceu Carvalhal, apesar da vontade de continuar em Inglaterra

Carlos Carvalhal reconhece que a prioridade era continuar a treinar em Inglaterra, depois de um ano sabático, mas a vontade do Rio Ave, na pessoa do presidente António Silva Campos, convenceu o treinador a regressar a Portugal.

"Nunca escondi que queria continuar em Inglaterra. Tive convites, mas também não fiquei entusiasmado com nenhum, em função do que foi feito no passaod. Fizemos um bom trabalho nesse país, deixámos um boa marca, e só um projeto forte me levaria a continuar. Independentemente do estatuto do clube, do dinheiro, para mim seria importante que me agarrasse pelo braço e dissesse que queria contar comigo, com muita vontade, que foi o que aconteceu no Rio Ave", começou por dizer, em declarações ao clube.

A organização e a estabilidade que o Rio Ave tem apresentado nos últimos anos também pesou na decisão tomada por Carvalhal. No entanto, o treinador reforça que decidiu logo depois das primeiras palavras do presidente:

"A partir da primeira conversa tomei a decisão. Para além dessa força do presidente, que foi fundamental, também é preciso dizer que, hoje, o Rio Ave é um clube muito estável e organizado".

A meta europeia, que o Rio Ave definiu nas últimas épocas, não é assumida pelo novo treinador. É jogo a jogo que Carvalhal pretende definir o plano em Vila do Conde.



"Vamos definir uma meta a curto prazo. Queremos vencer os jogos todos, é esse o nosso objetivo. O desafio mais importante será o primeiro jogo do campeonato, depois o segundo, e depois o terceiro", adicionou.

Um novo Carlos

Aos 53 anos, Carvalhal regressa ao futebol português, nove anos depois de ter treinador o Sporting. O técnico assume que a experiência internacional acumulada faz dele, e da sua equipa técnica, treinadores diferentes para melhor.



"O Carlos Carvalhal de há dez anos atrás, que esteve no Sporting, tem muito pouco a ver com o de hoje. Em termos de personalidade e de pessoa, serei a mesma pessoa, talvez até mais tranquilo, mas no campo profissional, sou muito melhor treinador, a nossa equipa técnica está muito melhor preparada", remata.