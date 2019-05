Fernando Santos diz ter dúvidas no onze inicial contra a Suíça

Fernando Santos, selecionador nacional, admite que tem algumas dúvidas na formação do onze inicial que vai defrontar a Suíça, na meia-final da Liga das Nações, no Estádio do Dragão, no dia 5 de junho.

"Vamos avaliar tudo no treino. Sei 70% a 80% da equipa que vai jogar, mau seria se começasse os treinos com tantas dúvidas. Mas não tenho 100% de certeza de quem vai jogar. Não adivinho como vão correr os treinos, como é que os jogadores estão. Um jogador pode não estar tão bem, as coisas podem não encaixar como queremos", começou por dizer, em conferência de imprensa.

A seleção portuguesa de futebol começa hoje a preparar a fase final da Liga das Nações de futebol com o primeiro treino na Cidade do Futebol, em Oeiras, ainda sem Pepe, Danilo, Bruno Fernandes e Nélson Semedo, que disputaram as respetivas finais da Taça, no sábado, e terão direito a mais dois dias de descanso.



Cristiano Ronaldo também deverá ter direito a mais algum tempo de descanso, numa primeira semana em que Portugal vai trabalhar em regime aberto, com os jogadores a serem apenas obrigados a marcar presença nos treinos. Fernando Santos justificou a decisão de trabalhar em regime aberto.

"Fechar os jogadores num hotel não seria bom para ninguém. Estão cansados. Eles são profissionais, e se tivessem de vir, viriam, mas se a nível mental não estiverem a 100%, a mensagem não passa tão bem. A partir de domingo faremos estágio. É um misto do que é uma competição normal. Começámos mais cedo também", disse.

Raio-x à Suíça

O selecionador português fez uma análise à seleção suíça, o adversário na meia-final da prova, uma equipa com algumas alterações no passado recente.

"Conhecemos bem a Suíça, mas têm feito algumas alterações no seu futebol. Costumam jogar em 4-4-2, mas têm alterado para um 4-2-3-1, voltaram a fazê-lo com a Bélgica, Dinamarca e Geórgia. Têm essa variante agora. Tiram partido da profundidade do Seferovic e do Shaqiri. Agora temos de preparar essa equipa, mas com a nossa forma de jogar, que é o nosso primeiro raciocínio. Mas precisamos de conhecer bem os adversários para não esbarrar contra nenhum muro", disse.

Apoio caseiro e dúvidas Cancelo e Danilo

Fernando Santos espera grande apoio à seleção portuguesa, e recorda a forma como os adeptos da seleção portuguesa empurraram a equipa para a conquista do Europeu 2016, em França.

"Estou convencido que vamos ter um apoio incondicional no Porto. O país vibra com a sua seleção e nós tentamos retribuir. Jogar em Portugal é sempre bom, não há stress extra por jogar aqui. Difícil foi jogar na Rússia, sem apoio, fechados só nós. Com o público a apoiar é mais fácil, no Europeu fomos muito ajudados, no Mundial já foi mais difícil", adicionou.

João Cancelo sofreu uma lesão no nariz, e teve de ser operado, falhando o último jogo da Juventus, contra a Sampdoria. O lateral já está com a comitiva portuguesa, e Fernando diz que estará pronto para jogar.

"Se o 'feedback' não fosse positivo, não o teria convocado, que foi o que aconteceu com outros jogadores. Vai usar máscara, falámos com ele e já está connosco, para se habituar", disse.

Danilo Pereira não poderá jogar a meia-final, por estar castigado, e Fernando Santos explica o porquê de trazer o médio defensivo do FC Porto, apesar da indisponibilidade.

"Jogamos quarta e domingo. Há jogadores que encaixam perfeitamente no 'puzzle', e quisemos trazê-lo na mesma, preferimos o Danilo em vez de um quarto central", explicou.

Portugal, campeão europeu em título, defronta a Suíça nas meias-finais da Liga das Nações, a 5 de junho, no Estádio do Dragão, no Porto, em jogo com início às 19h45. Um dia depois, Inglaterra e a Holanda disputam a outra meia-final, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, também às 19h45.