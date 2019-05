Pedro Proença oficializa recandidatura à presidência da Liga

Pedro Proença anunciou que se vai recandidatura à presidência da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, disse o dirigente à Lusa, esta segunda-feira.

Presidente do órgão desde 2015, Proença já tinha afirmado que provavelmente iria recandidatar-se a um segundo mandato na Liga, por acredita que o "trabalho ainda está a meio". Esta segunda-feira, o dirigente anunciou a decisão publicamente.

"Tenho plena convicção que, após um primeiro mandato que serviu para reformular e consolidar, é agora o momento de impulsionar, de forma decisiva, a LPFP, as suas competições e os seus protagonistas para um patamar de excelência nunca antes visto no que diz respeito ao seu inevitável processo de industrialização e modernização", disse.

As eleições para os órgãos sociais da Liga decorrem a 12 de junho, entre as 14h30 e as 17h30. A entrega de candidaturas deverá ser formalizada no dia 7 de junho, entre as 10h30 e as 13h30. As eleições serão efetuadas em listas únicas para cada órgão, com exceção do Conselho Jurisdicional, não sendo obrigatória a apresentação de candidaturas a todos os órgãos.