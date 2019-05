PSD pode ter perdido as europeias, mas se regionais na Madeira fossem hoje ganhava

Nas eleições europeias, o Partido Social Democrata (PSD) perdeu para o Partido Socialista em quase todos os distritos do país, à exceção de Vila Real, onde ficou à frente do PS por menos de dois pontos percentuais, e na região autónoma da Madeira, onde venceu por quase 12 pontos.

Com cerca de 22% dos votos, percentagem correspondente a menos de 800 mil eleitores, o Partido Social Democrata (PSD) nunca tinha tido tão fraco desempenho eleitoral em Portugal como nas eleições deste domingo para o Parlamento Europeu.

A região da Madeira, governada há mais de 40 anos pela direita social democrata, mostra-se assim mais uma vez fiel ao PSD, quando faltam apenas quatro meses para as eleições regionais no arquipélago.

Já nas eleições europeias de 2014, tinha sido a coligação PSD/CDS a vencer na Madeira, ainda que com menos votos (a coligação venceu com 31% dos votos, mas com menos 9.849 votos do que desta vez).

As eleições na Madeira estão marcadas para 22 de setembro, precisamente duas semanas antes das legislativas em todo o continente e ilhas.

Segundo as sondagens, o PS tem crescido na região e até já ultrapassou o PSD em dois pontos percentuais num estudo da Eurosondagem divulgado em janeiro deste ano. No entanto, nas eleições europeias, os socialistas arrecadaram apenas 25,81% dos votos madeirenses.