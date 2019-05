Direção do Vitória de Guimarães demite-se em bloco

Júlio Mendes anunciou a demissão da presidência do Vitória de Guimarães. O dirigente compareceu diante dos jornalistas para fazer um balanço da temporada e comunicou que vai deixar o cargo que ocupa desde a época 2011/12.

"Apresentamos em conjunto a nossa renuncia aos cargos que exercemos no Vitória Sport Clube. Até lá vamos assegurar a preparação da nova época desportiva", disse Júlio Mendes, acompanhado de todos os membros da sua direção, na sala de imprensa do Complexo Desportivo do Vitória, em Guimarães.

Num longo comunicado e numa conferência de imprensa sem direito a perguntas, Júlio Mendes fez o balanço dos seus sete anos à frente do clube e justificou a decisão da demissão com a divisão vivida no clube, num "clima de guerrilha", criado pela oposição.

"Num jogo que devieria ser de festa, em Moreira de Cónegos, com a qualificação para as competições europeias, houve insultos por parte dos sócios. Nada mais nos prende ao Vitória do que a paixão pelo clube e o desafio de o tornar cada vez maior, mas não podemos estar num clube em clima de guerrilha alimentado por alguns adeptos", disse.

Júlio Mendes anunciou também que não se vai recandidatar ao cargo, nas eleições antecipadas no clube.