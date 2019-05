Governo da Áustria cai após polémica com a extrema-direita

O chanceler austríaco, Sebastian Kurz, e o seu Governo de gestão sofreram mais uma dura derrota esta segunda-feira, com uma maioria dos deputados do país a aprovarem uma moção de censura ao seu executivo -- o que, na prática, dita o seu afastamento imediato.

Kurz, de 32 anos, torna-se assim o primeiro líder austríaco em mais de sete décadas a ser removido do cargo pelos legisladores do país. No contexto do escândalo que está a abalar o país, nem a vantagem de oito pontos percentuais sobre o Partido Popular, que ficou em segundo lugar nas europeias, nem a promessa de convocar eleições antecipadas lhe valeram.

O polémico encontro de Strache com a russa foi secretamente filmado em 2017. Esta segunda-feira, a procuradoria-geral austríaca anunciou a abertura de um inquérito para apurar a autoria do vídeo.

Depois de o vídeo ter sido divulgado, Kurz despediu o seu ministro do Interior, Herbert Kickl, também do FPÖ, o que levou uma série de outros ministros do partido de extrema-direita a apresentarem demissão como forma de protesto.

Logo a seguir, o chanceler convocou legislativas antecipadas para setembro próximo e substituiu os quatro ministros demissionários por tecnocratas, para se manter em funções com um Governo de gestão até ao próximo plebiscito.

Contudo, os líderes da oposição acusaram-no de abuso de confiança e de não trabalhar com o Parlamento para organizar o seu Governo interino, criticando o facto de Kurz se recusar a pedir desculpa pelo caos político que se instalou na Áustria.