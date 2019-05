Portugueses ainda têm guardados quase 100 milhões de euros em escudos

No último ano foram entregues quase 49 mil notas (48.902) de escudo, menos 60% que no ano anterior, no valor global de 768 mil euros. Quase vinte anos depois do escudo ter saído de circulação, ainda estão por recolher 96,3 milhões de euros em escudos.

São dados avançados esta segunda-feira pelo Banco de Portugal no relatório da Emissão Monetária de 2018.

Estas notas de escudos ainda podem ser trocadas por euros, mas só até 28 de fevereiro de 2022. Em causa estão 11,5 milhões de notas. Mais de um terço são notas de 5.000 escudos.

Portugueses preferem notas de 10 e 20 euros

Em Portugal as notas mais procuradas são as de 10 e 20 euros, por outro lado, a menos requisitada é a de 200 euros.

Já na maioria dos países do euro, a preferência recai sobre as divisas mais altas.

No Banco de Portugal, a procura de moedas supera mais uma vez os depósitos, que atingiram o valor mais baixo desde a introdução do euro. As moedas mais pedidas são de 1, 2 e 5 cêntimos.

Mais depósitos que levantamentos

Em 2018, foram levantados mais de 11 milhões de euros em notas (660 milhões de notas), o que representa um aumento de 3,2% face a 2017. Mas os depósitos foram superiores, ultrapassaram os 14 mil milhões de euros em notas, sobretudo por empresas de transporte e tratamento de valores.

Ainda segundo o Banco de Portugal, o valor depositado é maior que o acumulado em levantamentos desde 2010. O turismo é uma das justificações para esta tendência, uma vez que uma elevada quantidade de notas, sobretudo de maior valor, não é absorvida pela procura. Além disso, aumentou a utilização do cartão nos movimentos e pagamentos.

Portugal produziu 211 milhões de notas de euro em 2018

A Valora, no Carregado, produz notas de cinco e 20 euros. Em 2018 saíram desta unidade 211 milhões de notas, o que representa uma diminuição em comparação com os 219 milhões que tinham sido produzidos no ano anterior.

A maioria, 139 milhões, foram de notas de 20 euros. Os restantes 72 milhões foram em notas de cinco euros.

Amanhã entram em circulação as últimas notas da nova geração dos euros – 100 e 200 euros, nenhuma é produzida em Portugal.