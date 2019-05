Carlos Carvalhal é o novo treinador do Rio Ave. O técnico português, de 53 anos, subsitui Daniel Ramos, que não renovou contrato com o clube, depois de terminar a época no sétimo lugar.

Carvalhal está de regresso ao futebol nacional, nove anos depois. A última experiência foi no Sporting em 2009/10. De lá para cá passou por Besiktas e Istambul BB, da Turquia, foi coordenador técnico do Al Ahli dos Emirados Árabes Unidos e nas últimas épocas trabalhou em Inglaterra, no Sheffield Wednesday e no Swansea City, clube que galês pelo qual se estreou na Premier League.

O treinador não esteve no ativo, na última temporada, e definiu este como o momento do regresso. Os detalhes sobre o contrato assinado serão revelados nas próximas horas.