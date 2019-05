Ataque a Alcochete. Bruno de Carvalho ouvido a 3 de julho

Bruno de Carvalho será ouvido no dia 3 de julho, no Campus da Justiça, no Parque das Nações, em Lisboa, na fase de instrução do ataque à Academia de Alcochete. Fonte do Tribunal de Instrução Criminal do Barreiro indicou à agência Lusa que a instrução começa no dia 2 de julho, com interrogatório a quatro arguidos.

No dia seguinte será a vez de Bruno de Carvalho responder perante o juiz. A audição do antigo presidente do Sporting está agendada para as 14h00, de 3 de julho.

Por razões de logística, a fase de instrução vai decorrer no Campus da Justiça, no Parque das Nações, em Lisboa, com a presença de jornalistas.