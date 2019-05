Há marionetas de cinco países a vaguear por Montemor-o-Novo

“Queremos que o público se divirta, por um lado, e, por outro, possa refletir sobre o mundo em que vivemos nos dias de hoje”, refere à Renascença Amândio Anastácio, diretor artístico do evento, promovido pela associação cultural Alma d'Arame, em parceria com o município montemorense.

Se por estes dias está pelo concelho de Montemor-o-Novo, no distrito de Évora, não estranhe se se cruzar com marionetas. Até 2 de junho, várias companhias e artistas de cinco países - Portugal, Alemanha, Espanha, França e Países Baixos – reúnem-se no 12.º Encontro Internacional de Marionetas.

O CineTeatro Curvo Semedo, a biblioteca Almeida Faria, a EB 2,3 de Montemor e a Black Box do Espaço do Tempo são os locais da cidade que vão acolher as diferentes iniciativas que, de novo, vão também chegar a duas aldeias: Foros de Vale Figueira e S. Cristóvão.

“Prosseguimos com essa descentralização do festival, pois é fundamental conviver com estas populações que nem sempre têm acesso à cultura”, esclarece o diretor artístico do encontro. Amândio Anastácio manifesta a intenção de que o encontro vá “mais longe” em próximas edições e até, quem sabe, chegar a “outras cidades do Alentejo.”

A associação cultural Alma D’Arame sublinha que este encontro internacional está “a ganhar notoriedade quer em Portugal quer na Europa”, atribuindo esse facto “ao ecletismo da programação que surpreende a cada ano”.

“Não gosto de destacar esta ou aquela iniciativa, pois para mim tudo é um destaque; contudo, refiro a presença de uma companhia francesa [Philippe Genty] de referência no mundo, duas estreias nacionais e muitas outras iniciativas para as escolas, profissionais, adultos, crianças e para o público em geral”, sublinha o responsável que aconselha a visualização do programa para uma escolha mais acertada.

“As marionetas representam uma expressão e magia que conseguem transmitir ao público”, assegura Amândio Anastácio. “O mundo da marioneta é o mundo onde se cruza esta arte com muitas outras áreas artísticas.”

Por isso, convida todos a participarem no encontro, que começou a 22 de maio. “Vale a pena passar por Montemor-o-Novo até dia 2 de junho.”