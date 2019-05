Pedro Martins aguarda por Valbuena no Olympiacos

Mathieu Valbuena está em Atenas e, de acordo com a imprensa grega, vai assinar contrato com o Olympiacos, de Pedro Martins. O treinador português irá contar com o internacional francês, de 34 anos, que terminou contrato com o Fenerbahçe, depois de duas horas na Turquia.

Destacado no Marselha, Valbuena passou por Dínamo de Moscovo e Lyon, antes da experiência turca. Esta época o Fenerbahçe viveu um ano para esquecer. A equipa andou grande parte da temporada perto dos lugares de descida e só na reta final recuperou na tabela para terminar no sexto posto.

Valbuena fez 31 jogos e marcou quatro golos. Segundo as notícias que circulam na Grécia, o jogador deverá assinar contrato até ao final da temporada com o Olympiacos.