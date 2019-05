Quem vai governar a Madeira? Há eleições a 22 de setembro. Será que o PSD mantém a liderança?

À porta do movimentado Mercado dos Lavradores, no Funchal, as conversas sobre política cruzam-se com o burburinho dos grupos de turistas. Alfredo Moura, antigo bombeiro da cidade, hoje com 82 anos, discute com os amigos o futuro da Madeira que vai a eleições a 22 de setembro, 15 dias antes das legislativas. A incógnita é saber se o PSD mantém-se no poder.

Sobre as expetativas quanto a resultados, o antigo bombeiro afirma à reportagem da Renascença que “Era bom que mudasse um pedacinho, nem que fosse um mandato, só para ver o que isto dava”, mas admite Alfredo Moura: “penso que isso não vai acontecer.”

Nas ruas já há cartazes. Nos próximos meses os madeirenses terão de decidir em quem votar. No governo regional há 42 anos, o PSD recandidata-se com Miguel Albuquerque – atual presidente do executivo madeirense. Sentado no seu gabinete na Quinta Vigia no Funchal, Albuquerque explica: “No PSD, nunca tivemos uma vida fácil porque sempre houve uma bipolarização política na Madeira, entre o PSD e a oposição. O PSD exerce o poder na Madeira há 42 anos. Estou convencido que as pessoas não vão fazer uma mudança. Não vão mudar para pior porque isso chama-se masoquismo! Esta esquerda não tem nada para oferecer. O exemplo a nível nacional, é suficiente para que os madeirenses não embarquem em promessas e falsas ilusões”.

Do outro lado está Paulo Cafôfo. O atual autarca do Funchal, vai no segundo mandato e sucedeu a Miguel Albuquerque na câmara, ponto fim a mais de 30 anos de maiorias absolutas do PSD. Candidato independente apoiado pelo PS, elege outros adversários para a campanha. “Não fomento esta cultura de madeirenses contra cubanos. Aliás, esta questão de que há um inimigo que é Lisboa ou que há um inimigo interno apoiado por Lisboa, não faz sentido. O inimigo da Madeira são o desemprego, as listas de espera, e a fraca qualificação dos madeirenses.”

Nas últimas regionais de 2015, o segundo partido mais votado foi o CDS que tem agora novo rosto. Rui Barreto que nos recebeu na sede do CDS no Funchal em dia de chuva, traça no guião de um partido de oposição, a saúde como uma das apostas.

“As listas de espera aumentaram muitíssimo. Temos mais de 60 mil atos médicos em lista de espera, entre tratamentos, cirurgias e exames médicos. Diria que é preciso fazer uma auditoria clínica logo no início da próxima legislatura e se volte a colocar o doente no centro da ação política”, avança.

Além da saúde, Rui Barreto fala-nos ainda do custo de vida. “Nós somos dos portugueses que pagam mais impostos em Portugal. Temos um programa de ajustamento económico-financeiro, mas temos ainda muito para recuperar. Quero devolver mais rendimento à classe média que está fortemente fustigada. Não é prometer tudo a todos, o céu na terra, devemos fazê-lo de forma gradual e nos próximos 10 anos tem de haver um compromisso.

Mas nas ruas, à porta do Mercado dos Lavradores encontramos Idalina. É da Camacha, mas vem todos os fins-de-semana ao Funchal ajudar a mãe na venda das flores. O negócio já viveu melhores dias. Vestida com o fato tradicional da Madeira Idalina fala-nos da carga de impostos. “São muitos os impostos, são muitas as exigências e não é fácil.”

Outras são as contas que Miguel Albuquerque, o presidente do Governo regional faz em jeito de balanço do último mandato. “A economia da região sobe há 66 meses consecutivos. Está em crescimento 2, 3 superior á média nacional e europeia. O desemprego baixou de 15,8% para 8,8%.

Baixamos os impostos, quer o IRS pelo quarto ano consecutivo nos seis escalões; quer o IRC para as pequenas e médias empresas para 13,6% E houve um reforço nas áreas sociais com um conjunto de medidas com grande repercussão no rendimento das famílias.”