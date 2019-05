Sporting vai à Câmara de Lisboa mostrar a Taça. Fernando Medina antecipa "festa bonita"

Depois de há uma semana ter recebido a equipa de futebol Benfica, campeã nacional, e de já ter também recebido as equipas de hóquei e futsal do Sporting, pelos títulos europeus conquistados, Fernando Medina volta a abrir as portas da Câmara Municipal de Lisboa, agora para receber a equipa de futebol do Sporting, que acaba de vencer a Taça de Portugal.

Em declarações à Renascença, o autarca prevê "uma receção muito bonita". "É sempre com gosto que recebemos as equipas da cidade, que se destacam e ganham títulos, nesta caso o Sporting, que venceu a Taça de Portugal. É uma forma da cidade reconhecer o trabalho da equipa, do clube, dos seus técnicos, atletas e dirigentes", sublinha.

A cerimónia está marcada para as 18h00 e os leões já anunciaram, nas redes sociais, que é na Câmara de Lisboa que a festa continua. Depois do reconhecimento formal, os atletas irão exibir o troféu na varanda dos Paços do Concelho e é esperada presença numerosa de adeptos na celebração.

O Sporting bateu o FC Porto, na final do Jamor, após a marcação de grandes penalidades, e conquistou a 17.ª Taça de Portugal da sua história.