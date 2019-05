João Sousa eliminado à primeira em Roland Garros

João Sousa foi eliminado logo à primeira em Roland Garros, por Pablo Carreño Busta. O espanhol, número 57 do mundo, venceu, em três sets, por 6-3, 6-1 e 6-2. O jogo entre dois vencedores do Estoril Open durou uma hora e 42 minutos.

Sousa, número 70 do mundo, continua em Paris para jogar o quadro de pares do Grand Slam da terra batida. O português faz dupla com o argentino Leonardo Mayer e na 1.ª ronda não têm tarefa fácil. Vão defrntar os oitavos cabeças-de-série, Henri Kontinen e John Peers.