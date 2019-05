Madonna anuncia duas novas datas em Lisboa

Madonna vai dar mais dois espetáculos no Coliseu de Lisboa nos dias 22 e 23 de janeiro de 2020, depois de esgotar os quatro agendados para 16, 18, 19 e 21, anunciou a promotora.

Os bilhetes para os dois espetáculos serão colocados à venda na próxima sexta-feira, dia 31 de maio, a partir das 10h00.

Segundo a promotora Everything is New, depois de "esgotar em tempo recorde" os três concertos no Coliseu de Lisboa, em apenas 30 minutos, foi adicionada uma quarta data, 21 de janeiro, que esgotou igualmente em pouco tempo, tendo continuado a verificar-se uma enorme procura.

Face a esta demanda, "Madonna acaba de confirmar mais duas datas extra" para concertos, a terem lugar na mesma sala, nos dias 22 e 23 de janeiro de 2020, acrescentou a promotora.

Os membros mais antigos do Clube de fãs de Madonna, Icon, poderão comprar em avanço, através da pré-venda que se realiza a partir das 10h00 de 29 de maio, até às 17h00 de dia 30.

A digressão "Madame X" terá início no dia 12 de setembro deste ano no BAM Howard Gilman Opera House em Nova Iorque, e contará com várias apresentações em cidades norte-americanas, nomeadamente no Chicago Theatre, em Chicago, no The Wiltern, em Los Angeles, no Colosseum at Caesars Palace, em Las Vegas, no Boch Center Wang Theatre, em Boston, no Met Philadelphia e no Fillmore Miami Beach no Jackie Gleason Theatree.

Para breve está o lançamento de "Dark Ballet", a ser revelado no dia 7 de junho.