"É a primeira vez em 20 anos que um partido no poder ganha as europeias", diz Medina

O socialista Fernando Medina diz que o resultado das eleições europeias criou uma dinâmica importante a poucos meses das legislativas.

“Creio que os resultados mostram uma vitória muito expressiva do Partido Socialista, que cresce em número de eurodeputados, cresce também em número de votos e, acima de tudo, ganha, a poucos meses das eleições legislativas, um impulso importante na medida em que o PSD se encontra cerca de 11 pontos atrás do PS”, sublinha o presidente da Câmara de Lisboa.

Em declarações à Renascença, nesta segunda-feira de manhã, Fernando Medina diz não ler nos resultados uma penalização do PCP, partido que “partilha com o PS os méritos desta governação”.

Caberá, contudo, ao próprio Partido Comunista tirar as suas ilações, diz, não antevendo grandes alterações na “geringonça” até às eleições de outubro.

“Estamos a aproximar-nos muito rapidamente do período de férias, do fecho do Parlamento e depois do início do período tendente às eleições legislativas de outubro – já o Orçamento do Estado está aprovado, os instrumentos estão aprovados em sede de Parlamento, portanto, estamos já numa reta muito muito final da legislatura”, sustenta.

“Creio que este vai ser o momento de os partidos afirmarem os seus projetos e as suas diferenças”, defende.

Nas eleições de domingo, para o Parlamento Europeu, o PS conseguiu mais um eurodeputado, Carlos Zorrinho, o PAN conseguiu eleger um deputado e o PCP perdeu um, tendo ficado abaixo do Bloco de Esquerda nos resultados.

Falta apurar os votos de sete consulados, que permitem ainda a distribuição de mais cinco lugares.