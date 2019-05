Paulo Teixeira compreende atitude de Sérgio Conceição e defende continuidade do treinador

A recusa de Sérgio Conceição a cumprimentar Frederico Varandas, na tribuna do Estádio Nacional, foi um dos momentos marcantes da final de sábado. De acordo com o "Correio da Manhã", o treinador do FC porto terá dito ao presidente do Sporting que não o cumprimentava porque não é hipócrita. "Para ganhar não vale tudo", terá acrescentado Sérgio, a propósito da queixa apresentado pelo Sporting contra o técnico portista, na sequência dos acontecimentos do jogo entre as duas equipas, no campeonato.

Paulo Teixeira, antigo vice-presidente do FC Porto e membro suplente do Conselho Superior do clube, compreende a atitude do treinador, à luz do contexto que se vivia. "Temos de ver que estávamos no final de um jogo em que o Porto merecia ter ganho, num ambiente em que não havia necessidade de o Sporting, e nomeadamente o seu presidente, de vir dizer que ia pôr ação ao treinador do FC Porto e há uma coisa que Sérgio Conceição não é. Ele não é hipócrita", garante, em entrevista à Renascença.

O antigo dirigente considera que houve pressão do Sporting durante a semana e que a resposta de Sérgio é "humana". "Temos de compreender as razões do Sérgio Conceição", conclui.

Futuro de Sérgio Conceição

Pinto da Costa e Sérgio Conceição já garantiram que o treinador vai continuar no FC Porto, na próxima temporada. Após a derrota na final da Taça de Portugal, a interrogação volta a surgir, mas Paulo Teixeira não tem dúvidas que Sérgio deve continuar no Dragão.

"O Sérgio Conceição é um treinador à Porto. Devolveu a mística ao clube e vive intensamente o clube. A decisão compete ao presidente, mas eu gostava que ele ficasse. Ele é um treinador com garra e gosto de o ver no FC Porto", observa.

Paulo Teixeira lamenta a ausência de títulos esta época, com exceção da Supertaça, mas sublinha que gostou da prestação da equipa ao longo do ano. "Ganhámos a Supertaça, fomos longe nas competições europeias e tivemos a infelicidade de não trazer a Taça de Portugal para o Porto, mas eu gostei da prestação da equipa", avalia.