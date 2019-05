Lisandro López põe Boca Juniors na final da Taça da Liga

Lisandro López tem direito a foto de página inteira e a manchete do jornal desportivo argentino "Olé". O central, emprestado pelo Benfica ao Boca Juniors, foi o autor do único golo nas meias-finais da Taça da Liga da Argentina, frente ao Argentino Juniors, e colocou o Boca na final da competição.

Depois de um nulo na 1.ª mão, as equipas defrontaram-se na Bombonera e Lisandro marcou aos 55 minutos.

Está a ser bem sucedida a experiência do internacional argentino no Boca. Sem nunca se ter afirmado no Benfica, desde que foi contratado em 2013, Lisandro já foi cedido a Getafe, Inter e Génova. No Boca está a conseguir relançar a carreira. O central tem 19 jogos realizados e quatro golos marcados.

O Boca Juniors tem opção de compra, fixada em quatro milhões de euros, e a imprensa argentina informa que o jogador, de 29 anos, deve permanecer em Buenos Aires.