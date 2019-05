Polícia francesa detém suspeito de ataque em Lyon

O anúncio da detenção foi feito no Twitter pelo ministro do Interior francês, Christophe Castaner, sem avançar mais detalhes.

Na sexta-feira, o rebentamento de um engenho explosivo, com pregos, provocou 13 feridos, entre os quais uma criança. Nenhum corre perigo de vida.

No sábado, a polícia francesa divulgou uma imagem do suspeito. O fotograma retirado do vídeo de uma câmara de videovigilância mostra um homem de boné, óculos escuros e rosto tapado.