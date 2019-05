“Não se trata só de migrantes. Trata-se também dos nossos medos”, avisa o Papa

“Quando nos interessamos [pelos migrantes], interessamo-nos também por nós, por todos; cuidando deles, todos crescemos; escutando-os, damos voz também àquela parte de nós mesmos que talvez mantenhamos escondida por não ser bem vista hoje”.

São palavras do Papa Francisco na Mensagem para a Jornada Mundial dos Refugiados e dos Migrantes 2019, conhecida nesta segunda-feira.

“Não se trata só de migrantes” é o título escolhido para o texto, no qual o Papa chama a atenção para a atitude que tantas vezes se toma face aos refugiados e que “constitui a campainha de alarme que avisa do declínio moral em que se incorre se se continuar a dar espaço à cultura do descarte”.

“As sociedades economicamente mais avançadas tendem, no seu seio, para um acentuado individualismo que, associado à mentalidade utilitarista e multiplicado pela rede mediática, gera a ‘globalização da indiferença’.

Neste cenário, os migrantes, os refugiados, os desalojados e as vítimas do tráfico de seres humanos aparecem como os sujeitos emblemáticos da exclusão, porque, além dos incómodos inerentes à sua condição, acabam muitas vezes alvo de juízos negativos que os consideram como causa dos males sociais.

Por este caminho, cada indivíduo que não enquadre nos cânones do bem-estar físico, psíquico e social fica em risco de marginalização e exclusão”, sublinha o Papa.