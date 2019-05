Naomi Osaka preserva a liderança do "ranking" mundial de ténis. Numa semana sem alterações no topo, a japonesa continua com Karolina Pliskova e Simona Halep em segundo e terceiro lugar, respetivamente.

Inês Murta é a melhor tenista portuguesa, no lugar 636. Francisca Jorge está na posição 659- Maria João Koehler ocuopa o lugar 707.