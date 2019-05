João Sousa mantém posição no "ranking"

João Sousa mantém o lugar 70 no "ranking" mundial de ténis. A posição do melhor tenista português de sempre não sofre mexidas na semana em que estará em ação em Roland Garros e depois de ter sido eliminado na 2.ª ronda do Open de Genebra.

Pedro Sousa subiu um lugar para a posição 124. João Domingues, que falhou o acesso ao quadro principal de Roland Garros, segue na posição 160.

Na frente nada de novo, com Djokovic na liderança, seguido por Nadal e Federer.