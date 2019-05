Manchetes a verde e branco

Só dá Sporting na seção desportiva das bancas dos jornais, esta segunda-feira. A conquista da Taça de Portugal funciona como rampa de lançamento para a equipa leonina.

"É para o título", escreve o "Record", com Keizer agarrando à Taça. O holandês aceita o desafio da equipa, mas quer reforços e manter os craques.

É nessa linha que seguem os outros dois desportivos. "Leão arruma a casa", titula o jornal. Jefferson, Petrovic, André Pinto, Bruno Gaspar, Francisco Geraldes e Diaby têm guia de marcha. Gudelj está na porta de saída, mas quer ficar. Bas Dost pode sair, mas só a partir de 20 milhões de euros. Bruno Fernandes é perda quase inevitável.

"A Bola" também faz contas à próxima época do Sporting e conclui que "Bruno paga craques". Dois novos jogadores vão chegar com dinheiro da venda de Bruno.

"Record" e "O Jogo" trazem entrevistas Seferovic. O melhor marcador da I Liga diz, no "Record", que os golos falam por ele. No jornal "O Jogo", reconhece que teve sorte com lesões de Jonas.

"O Jogo" avalia um dos problemas da época do FC Porto e conclui que a equipa de Sérgio Conceição foi tramada pela falta de pontaria.

A entrevista de Alex Telles à SportTV também tem espaço nas primeiras páginas. Lateral admite desilusão pela época. Danilo abrte porta de saída do Porto, informa o "Record". ainda sobre o Porto, o diário da Cofina revela que o Belenenses SAD está interessado em contratar um guarda-redes dos dragões. Diogo Costa e Fabiano são os preferidos.