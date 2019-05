Itália. Partido de Salvini vence com mais de um terço dos votos

O partido de extrema-direita Liga de Matteo Salvini foi o mais votado em Itália nas eleições europeias de domingo, recolhendo mais de um terço dos votos, 34,3%, segundo os resultados definitivos conhecidos esta segunda-feira.

"É um êxito incrível para a Liga em Itália. Há cinco anos os média falavam de uma Liga em extinção, agora somos o partido mais votado do país", disse Salvini na noite de domingo, quando foram divulgadas as primeiras sondagens que lhe davam a vitória.

O vice-primeiro-ministro afirmou também que a coligação de governo se mantém, apesar das fortes perdas do Movimento 5 Estrelas.

“Os meus aliados no governo são meus amigos”, disse à imprensa Salvini, líder da Liga (extrema-direita), apelando ao parceiro de coligação que “volte ao trabalho com serenidade”.

Após a contagem dos votos, que se prolongou toda a noite, confirma-se o avanço do Partido Democrata (PD, centro-esquerda), que ficou em segundo lugar com 22,7% dos votos.

O PD ultrapassa assim o partido antissistema Movimento 5 Estrelas (M5S), que conquistou apenas 17,1% dos votos, após ter sido o partido mais votado nas últimas eleições gerais.

O partido de direita Força Itália, do ex-primeiro-ministro Silvio Berlusconi, ficou com 8,8% dos votos, enquanto o pós-fascista Irmãos de Itália alcançou 6,5%, o que lhe permite entrar pela primeira vez no Parlamento Europeu.