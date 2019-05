​Luis Aguiar-Conraria. “O principal derrotado é a CDU, o que pode ser uma preocupação para Costa”

O PSD e a CDU tiveram resultados “péssimos”, mas “é difícil extrapolar resultados de europeias para legislativas” com uma abstenção tão elevada, disse Luís Aguiar-Conraria na emissão especial da Renascença das eleições deste domingo.



O professor de Economia e analista político considera que os cerca de 22% do PSD nas europeias foram um “resultado péssimo”.

“Acho que só neste momento é que algumas pessoas estão a perceber o como é que os resultados de há cinco anos tinham sido péssimos para a PAF [coligação PSD-CDS]”, afirma Luís Aguiar-Conraria.

“É um facto matemático que os votos do PSD com o CDS têm um resultado ligeiramente superior ao resultado de há cinco anos. Isto mostra uma pequeníssima recuperação do PSD e o ser pequeníssima é especialmente grave quando é o PS que está no Governo para o PSD capitalizar os descontentes. Agora, não há volta a dar”, sublinha o catedrático.

Luís Aguiar-Conraria duvida que o PSD consiga captar votos à abstenção e dá como garantido que o próximo Governo vai ser liderado pelo PS, novamente sem maioria.

“A ideia que estas eleições dão é que o próximo Governo é do PS. O PS, com quase toda a certeza, esta certeza com toda a dúvida que estas previsões incluem sempre, de certeza que o PS vai ganhar as próximas legislativas e quase de certeza que não será com maioria absoluta. Terá de escolher com quem governar e, se calhar, preferirá até governar sozinho.”

Conraria destaca o “excelente resultado alcançado pelo PAN”, que conquistou um eurodeputado e atingiu os 5%.

“O partido novo que o regime parece estar a criar é o PAN, que é o grande vencedor da noite. O PAN teve um resultado excelente. Claro que beneficia de muita gente ter desmobilizado, de haver forte abstenção, mas dada a moda justificada que existe atualmente por partidos ecologistas, provavelmente é um partido que veio para ficar.”

O catedrático defende que a vitória do PAN está “intimamente ligada à derrota da CDU”, coligação da qual fazem parte os Verdes.

“O partido Os Verdes, que era o partido ecologista português, que sempre fez parte da CDU, desistiu de ter uma voz autónoma. Neste momento, quando o eleitorado começou a querer uma voz autónoma no ambiente, foi procurá-la noutro partido e não no partido que estava dentro da CDU”, argumenta.

Para o comentador política, talvez mais do que o PSD, a CDU é o “principal derrotado da noite”, o que pode ser preocupante para o PS de António Costa.

“Desde que existe geringonça, a CDU só tem tido resultados miseráveis. Nas presidenciais teve menos de 4%, nas autárquicas perdeu dez câmaras, teve também o seu pior resultado de sempre, e agora elege dois eurodeputados – ainda não temos a certeza – e o segundo é por escassas centenas de votos. Isto é mesmo um resultado miserável da CDU ou do Partido Comunista, que tipicamente nestas eleições com grande abstenção, devido à sua grande capacidade mobilizadora, costumava ter bons resultados. Até a capacidade de mobilização do PCP parece ter desaparecido”, alerta Luís Aguiar-Conraria.