Dois mortos e três feridos em despiste de carro em Loulé

O despiste de um veículo ligeiro de passageiros numa estrada municipal no concelho de Loulé provocou no domingo à noite dois mortos e três feridos, disse fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Faro.

Segundo a mesma fonte, o acidente provocou dois mortos e três feridos, um grave e dois ligeiros.

O despiste ocorreu na estrada municipal 525, que liga a Aldeia da Tôr a Loulé, no Algarve.

As vítimas mortais são do sexo masculino e feminino, "aparentando ter cerca de 40 e 60 anos", respetivamente. O ferido grave é um homem, entre 40 e 45 anos, e os feridos ligeiros são dois homens, com 23 e 33 anos.

O alerta para o acidente foi dado às 22h33, tendo sido mobilizados para o local 21 operacionais, apoiados por nove viaturas dos Bombeiros de Loulé, do INEM e da GNR.

O CDOS de Faro não soube indicar para onde foram transportados os três feridos.

Na sequência do despiste, a viatura embateu num poste de eletricidade, acrescentou a mesma fonte.