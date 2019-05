​Europeias: Costa agradece "voto de confiança" dos portugueses

Veja também:



O secretário-geral do PS afirma que recebeu um "voto de confiança" nas europeias deste domingo. António Costa agradeceu aos portugueses que decidiram votar nos socialistas de forma tão "expressiva, clara e inequívoca" nestas eleições e elogiou o cabeça de lista do partido, Pedro Marques.

O PS venceu as europeias com cerca de 33,36% dos votos - quando faltam apurar duas freguesias -, com cerca de dez pontos de vantagem para o PSD. António Costa falava perante cerca de duas centenas de militantes e simpatizantes na conferência de imprensa final, no Hotel Altis, em Lisboa, tendo ao seu lado Pedro Marques.

"Recebemos um voto de confiança no PS e assumimos esse voto de confiança com humildade e profundo sentido de responsabilidade", afirmou António Costa.

O secretário-geral socialista agradeceu aos que "escolheram de forma tão expressiva, clara e inequívoca votar no PS nestas eleições". "Em Portugal, os portugueses apoiam o projeto europeu", disse ainda.

António Costa também falou numa "derrota muito clara" de PSD e CDS. "O PS e os partidos que viabilizaram o Governo tiveram uma vitória na noite de hoje em Portugal. Têm sido raras as vezes que um partido que está no Governo vence Europeias. Queremos manter o rumo certo: mais crescimento, melhor emprego, contas certas. É este o mandato que vamos continuar a cumprir", salientou.

Numa alusão à elevada taxa de abstenção verificada nestas eleições europeias, António Costa manifestou o seu "respeito pelos que não votaram", o que, na sua perspetiva coloca a todo o sistema político "uma responsabilidade de refletir sobre o que fazer melhor ao longo dos próximos cinco anos", tendo em vista que esses cidadãos "se sintam parte integrante do projeto europeu".

"Que sintam que é tão importante escolhermos o que queremos da Europa, como escolhermos o que queremos da nossa freguesia, município ou país", sustentou, antes de elogiar a sua secretária-geral adjunta, Ana Catarina Mendes, pela "mobilização extraordinária" dos socialistas nestas eleições europeias, mas, igualmente, o cabeça de lista do partido.