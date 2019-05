Grupo dos Europeus Liberais diz-se aberto a coligações que destruam "grandes monopólios"

A Aliança dos Liberais e Democratas pela Europa (ALDE) mostrou-se este domingo aberta a novas coligações que destruam “grandes monopólios” no Parlamento Europeu, numa altura em que há “mudanças na composição”, afirmou a candidata da bancada à Comissão Europeia.

“Vemos como o Parlamento [Europeu] está a mudar a sua composição. Há uma nova distribuição e novas forças a ganhar peso”, observou Margrethe Vestager, candidata do ALDE à Comissão Europeia, reagindo aos resultados das eleições europeias perante jornalistas no hemiciclo, em Bruxelas.

Recordando o cargo como comissária europeia para a área da Concorrência e também as ‘lutas’ travadas com gigantes tecnológicas como a Google e o Facebook, às quais impôs multas de milhões de euros, a responsável destacou que trabalhou, nos últimos cinco anos, “a quebrar grandes monopólios”.

“Tenho feito isso e é também isso que devemos fazer agora”, adiantou.

De acordo com Margrethe Vestager, “é possível criar coligações com aqueles que querem fazer alguma coisa” na assembleia europeia.

Já falando sobre a taxa de participação nas eleições europeias - realizadas entre quinta-feira e domingo nos 28 Estados-membros da União Europeia, que se fixou nos 50,5%, a mais elevada dos últimos 20 anos e oito pontos acima do anterior sufrágio - Margrethe Vestager falou num “sinal de mudança”.

“Acho que todos devem congratular-se com os resultados”, adiantou.

O Partido Popular Europeu ocupará 178 assentos na próxima assembleia europeia, segundo os resultados provisórios divulgados pelo Parlamento Europeu, que confirma a queda das famílias políticas ‘tradicionais’.

Apesar de perder 39 lugares no hemiciclo, o Partido Popular Europeu mantém-se como a principal força política europeia, seguido dos socialistas europeus, que terão 152 eurodeputados, menos 35 que no final da legislatura atual, o que significa que as duas maiores famílias do PE juntas não chegam à maioria.

Segundo a projeção, baseada em resultados oficiais e provisórios em 22 países e em estimativas nos restantes seis, a ALDE torna-se, de forma destacada, na terceira força política no PE, com 108 eurodeputados, um crescimento de 40 eurodeputados, enquanto os Verdes europeus ganham 15 assentos, para ser o quarto grupo político, com um total de 67 representantes.