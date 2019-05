André Silva diz que PAN "não é uma moda" e que "ganhará cada vez mais voz"

O porta-voz do Partido Pessoas Animais e Natureza (PAN), André Silva, congratulou-se este domingo com a eleição de um eurodeputado para o Parlamento Europeu, uma entrada inédita do partido em Bruxelas, ressalvando que o PAN “não é uma moda” e que “ganhará cada vez mais voz”.

“Hoje é uma noite para festejar, uma noite histórica. O PAN não é uma moda. Há cada vez mais pessoas a pensar como nós. Temos dado respostas, ao contrário dos partidos tradicionais”, afirmou André Silva, num discurso para dezenas de militantes, que gritavam “Europan”.

A reação do líder do Pessoas-Animais-Natureza surgiu por volta das 00:10, logo após a confirmação da eleição de um eurodeputado.

Num curto discurso, André Silva afirmou que “a religião do PIB [Produto Interno Bruto] não pode estar no centro da discussão”, mas sim questões como a “crise climática”.

“Esta noite é a confirmação de um percurso que tem sido feito desde 2011. É uma noite histórica e vamos festejar”, congratulou-se.