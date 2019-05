PTP lamenta que eleitorado não tenha aderido "à aposta na juventude"

O cabeça de lista do Partido Trabalhista Português (PTP) às eleições europeias, Gonçalo Madaleno, lamentou este domingo o resultado do partido e considerou que as pessoas "não aderiram à aposta na juventude".

"Não consigo explicar o resultado", disse à Lusa Gonçalo Madaleno, considerando que as pessoas "não aderiram à aposta na juventude".

O cabeça de lista do PTP, o mais novo candidato de entre todos dos 17 partidos e coligações que concorreram a estas eleições, com 24 anos, afirmou que "gostava de saber o que vai na cabeça das pessoas".

O PTP não conseguiu eleger nenhum eurodeputado, e com 10 freguesias por apurar tinha 8.503 votos, correspondentes a 0,26% do total.

Nas eleições europeias de 2014, o PTP teve 22.531 votos, correspondentes a 0,69% dos votos.

Questionado pela Lusa sobre esta descida na votação, Gonçalo Madaleno disse não saber "explicar" a perda de mais de 10 mil votos.

Apesar da descida, Gonçalo Madaleno disse que a campanha eleitoral, "dentro das possibilidades, correu bastante bem".

"Foi bastante positiva, dei-me a apresentar e as pessoas reagiram bem", considerou.

Relativamente às eleições europeias de outubro, o cabeça de lista do PTP afirmou que o partido ainda não tem "nada em mente".

O PTP foi a 16.ª força política mais votada nas eleições europeias de hoje, das 17 que participaram no escrutínio.