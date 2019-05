​Catarina Martins. "BE é a terceira força política do país"

Veja também:



A coordenadora do Bloco de Esquerda (BE), Catarina Martins, congratulou-se pelo resultado alcançado pelo partido nas eleições europeias deste domingo, que passa a terceira força política em Portugal.



O Bloco de Esquerda garantiu um segundo deputado em Bruxelas. Catarina Martins elogiou cabeça de lista Marisa Matias e a forma como decorreu a campanha bloquista.

"Temos um imenso orgulho na forma como o BE faz a sua campanha. O BE esteve sempre a crescer, a falar da vida das pessoas: da saúde, das pensões, do estado social. Temos um orgulho imenso da forma como a Marisa Matias conduziu a campanha”, declarou.

Catarina Martins afirma que “o Bloco pediu reforço da sua capacidade, com propostas”, e conquistou mais um deputado, José Gusmão, que se vai juntar a Marisa Matias no Parlamento Europeu.

“Esteve bem o BE por não se desviar do que é fundamental. O BE cresceu em percentagem, em votos, em todo o território e é hoje a terceira força política do país e por isso com mais responsabilidade”, salientou.

Catarina Martins aproveitou para “garantir a cada uma das pessoas que confiou no Bloco de Esquerda que cada voto vai ser usado para melhorar a vida de quem trabalha. Portugal vai ter a Marisa Matias e o José Gusmão a defender quem trabalha".