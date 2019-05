​Jerónimo de Sousa. "Resultado da CDU é negativo para a defesa dos portugueses”

Veja também:



O resultado da CDU nas eleições europeias “é negativo para a defesa dos portugueses”, afirma o líder do Partido Comunista, Jerónimo de Sousa.



“Com este resultado é a defesa do povo e do país que sai fragilizada. O resultado deve constituir sinal de alerta. Corre-se o risco de andar para trás em pensões e reformas”, alerta Jerónimo de Sousa.

O líder comunista considera que o “reforço da CDU nas legislativas de outubro será fundamental” e recordou a obra feita nos últimos anos.

“A CDU foi decisiva em todos os avanços alcançados. A CDU coloca como emergência nacional o aumento do salário mínimo nacional e o financiamento dos serviços públicos. A CDU com política patriótica de esquerda.”

Sobre a campanha eleitoral para as europeias, Jerónimo de Sousa deixou duras críticas aos comentadores políticos.

“A CDU conviveu com a descarada promoção de outros. CDU vai continuar a honrar a palavra dada e a defender os interesses do povo. Andar para trás não, avançar é preciso, o que implica dar mais força à CDU. Hoje é este resultado negativo, mas não há derrotas para sempre", sublinhou o líder do PCP.

A CDU poderá perder pelo menos um dos três deputados que tem no Parlamento Europeu.