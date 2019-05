Benfica ultrapassa Fundão e apura-se para final do futsal

O Benfica assegurou a passagem à final do "play off" do Nacional de futsal, este domingo, ao derrotar o Fundão, na Luz, por 7-3.

Depois de uma vitória para cada lado, nos dois jogos anteriores, o Benfica fez valer o fator casa na "negra". O encarnados marcaram primeiro, por intermédio de André Coelho, mas o Fundão empatou logo depois, com golo de Pauleta. Contudo, até ao intervalo, o Benfica voltou a colocar-se em vantagem e ampliou a diferença para três golos, fruto de mais dois golos de Coelho, que assinou o "hat-trick", e um "tento" de Fernandinho.

O Fundão abriu a segunda parte com o "bis" de Pauleta, reduzindo para 4-2, e voltou à discussão. Contudo, em rápida sequência, Fits e Robinho fizeram o quinto e sexto golos encarnados. Até ao fim, Pauleta completou o "hat-trick" pelo Fundão e Chaguinha completou o 7-3 para o Benfica.

Está definido o quadro da final: o Benfica tentará tirar o título de campeão nacional ao Sporting, à melhor de cinco, entre 1 e 15 de junho.