Rangel assume que PSD não cumpriu objetivos. "O partido assume responsabilidades”

O cabeça de lista do PSD, Paulo Rangel, afirma que o partido ganhou votos nestas eleições europeias, mas não cumpriu os objetivos que tinha traçado.



“A diferença é realmente grande, por isso disse que não cumprimos os nossos objetivos”, declarou Paulo Rangel.

O eurodeputado afirma que, no PSD, “todo o partido assume as suas responsabilidades” e ele, como cabeça de lista, assume as suas.

“O resultado não foi pior porque temos que descontar os votos do CDS, porque fomos em coligação em 2014. Não estamos satisfeitos porque o nosso objetivo era aumentar o peso e a representação no Parlamento Europeu. Aumentamos o número de votos mantendo a mesma representação, frisou Paulo Rangel.

O cabeça de lista do PSD lamentou a elevada abstenção, que pode ultrapassar os 70%, e diz que esse valor exige uma reflexão.

Paulo Rangel felicita o PS pela vitória que nestas eleições europeias se argumenta que o PSD “arrancou em circunstâncias difíceis, com novos partidos e turbulência interna”.