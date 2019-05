Federer na segunda ronda de Roland Garros

Roger Federer avançou para a segunda ronda de Roland Garros, segundo torneio do Grand Slam do ano. O tenista suíço regressou a Paris, após três anos de ausência, contudo, a falta de hábito não se notou.

O número três do mundo ultrapassou o italiano Lorenzo Sonego, 74.º classificado do "ranking" ATP, sem facilitar. Federer venceu em três "sets", pelos parciais de 6-2, 6-4 e 6-4, ao cabo de 1h41 de jogo.

O grego Stefanos Tsitsipas, vecendor do Estoril Open e número seis da hierarquia mundial, derrotou o alemão Maximilian Marterer, número 110 do "ranking", em três "sets", por 6-2, 6-2 e 7-6(4), em 1h48.

No quadro feminino, o destaque vai para a eliminação precoce da alemã Angelique Kerber. A número cinco do mundo foi surpreendida pela russa Anastasia Potapova, 81.ª do "ranking" WTA e de apenas 18 anos, em dois "sets", pelos parciais de 6-4 e 6-2, ao fim de 1h13 de encontro.

A finalista vencida do ano passado, a norte-americana Sloane Stephens, número sete mundial, seguiu em frente. Derrotou a japonesa Misaki Doi, número 108 WTA, em dois "sets", por 6-3 e 7-6(4), em 1h31.

João Sousa, o único tenista português em prova, entra em ação na segunda-feira, a partir das 10h00, no Court 5. O número um luso e 70 do mundo terá pela frente o espanhol Pablo Carreño Busta, 57.º ATP.