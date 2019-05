Derrota nas europeias leva Tsipras a convocar eleições antecipadas na Grécia

As eleições europeias já levaram à convocação de eleições antecipadas num país.

Alexis Tsipras, primeiro-ministro da Grécia, anunciou que vai convocar eleições antecipadas, devido aos maus resultados do seu partido este domingo.

Os conservadores da Nova Democracia estão à frente nas projeções, com 32-36% dos votos, seguidos do partido do Governo, que obteve entre 25% e 29% dos votos.

Mal surgiram as primeiras projeções Kyriakos Mitsotakis, líder da Nova Democracia, exigiu a Tsipras que convocasse eleições legislativas. O primeiro-ministro fê-lo por volta das 22h00 de Lisboa.

O Governo do Syriza tinha mandato até outubro deste ano.