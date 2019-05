Gonzalo Plata perde e complica apuramento no Mundial sub-20

O Equador, do sportinguista Gonzalo Plata, perdeu diante de Itália, por 0-1, na segunda jornada do Grupo B do Mundial de sub-20.

Um golo solitário de Pinamonti, aos 15 minutos, ditou a derrota da equipa do jovem extremo do Sporting, na Polónia.

No outro jogo do grupo, o Japão goleou o México, por 0-3, com um "bis" de Miyashiro e outro golo de Tagawa.

A Itália lidera o grupo, com seis pontos, e já está apurada para os oitavos de final. Em segundo, vem o Japão, com quatro pontos. Em terceiro, está o Equador, com um ponto. O México está em último, com zero.

Senegal imparável, Taiti definha

No Grupo A, o Senegal derrotou a Colômbia, por 2-0, com golos de Niane e Lopy, ambos de penálti. A Polónia goleou o Taiti, por 5-0, com "bis" de Bednarczyk e Steczyk e outro golo de Zylla.

O Senegal isola-se na liderança do grupo, com seis pontos, mais três que a Colômbia, que está em segundo, e que a Polónia, que é terceira. O Taiti encontra-se em último, sem qualquer ponto.

Apuram-se para os oitavos de final os dois primeiros classificados de cada um dos seis grupos e os quatro melhores terceiros classificados.

