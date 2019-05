Inter e Atalanta na Champions, Milan e Roma na Liga Europa

Atalanta e Inter de Milão apuraram-se para a Liga dos Campeões, este domingo, enquanto AC Milan e AS Roma garantiram vagas para a Liga Europa, na 38.ª e última jornada do campeonato italiano.

A Serie A terminou e o destino de todas as equipas ficou definido. Na luta pela Liga dos Campeões, venceram Atalanta, que assegurou o terceiro lugar, e Inter, que termina a competição em quarto.

"La Dea" derrotou o Sassuolo, por 3-1. Berardi adiantou os forasteiros, aos 19 minutos, mas a Atalanta conseguiu a reviravolta, com golos de Zapata (35 minutos), Gómez (53 minutos) e Pasalic (65 minutos).

O Inter marcou primeiro frente ao Empoli, por Keita Baldé, aos 51 minutos, mas permitiu o empate de Traoré, ao minuto 76, antes de garantir a vitória, por 2-1, com um golo de Nainggolan, aos 81 minutos.

De nada valeram, portanto, as vitórias da Roma, por 2-1, na receção ao Parma (golos de Pellegrini e Perotti contra outro de Gervinho), e do Milan, por 2-3, na visita ao Parma (o "bis" de Kessie e o golo de Çalhanoglou anularam os "tentos" de Vicari e Fares). Os milaneses, quintos classificados, vão diretamente para a fase de grupos, enquanto os romanos, sextos, terão de passar pelas pré-eliminatórias.

O Empoli, que perdeu com o Inter, ficou no 18.º lugar e desce à Serie B. O mesmo sucede com Frosinone e Chievo, que já estavam condenados e empataram entre si, sem golos. Fiorentina e Génova, com Miguel Veloso e Pedro Pereira no onze, também não saíram do nulo, em Florença, mas o empate foi suficiente para ambos garantirem a manutenção.

Classificação



1 - Juventus, 90 pontos - Liga dos Campeões (LC)

2 - Nápoles, 79 - LC

3 - Atalanta, 69 - LC

4 - Inter, 69 - LC

5 - Milan, 68 - Liga Europa (LE)

6 - Roma, 66 - LE (pré-eliminatórias)

7 - Torino, 63 pontos

8 - Lazio, 59 - LE (venceu a Taça de Itália)

...

16 - Fiorentina, 41 pontos

17 - Génova, 38

18 - Empoli, 38 - despromoção (D)

19 - Frosinone, 25 - D

20 - Chievo, 17 - D