Benfica no pódio masculino da Taça dos Campeões Europeus de pista

O Benfica terminou a Taça dos Clubes Campeões Europeus de atletismo de pista no terceiro lugar em masculinos, este domingo. Este resultado representa a descida de uma posição face ao resultado de 2018.

Pelo Benfica, triunfaram Edward Pingua, nos 3.000 metros (7.53,88 minutos) e Marcos Chuva, no salto em comprimento (7,75 metros).

Em segundo lugar, ficaram Leandro Ramos, no lançamento do dardo (com recorde nacional de 77,52 metros), André Pereira, nos 3.000 metros obstáculos (8.49,67 minutos), Marcin Lewandowski, nos 800 metros (1.48,56 minutos), e Diogo Ferreira, no lançamento da vara (5,30 metros).

Porém, esses bons resultados não chegaram para revalidar o segundo lugar do ano passado. A desclassificação de Abdel-kader Larrinaga nos 110 metros barreiras, por derrube ostensivo das barreiras, e outros resultados negativos "tramaram" os encarnados, em Castellón, em Espanha. Venceu a equipa da casa: o Playas de Castellón. O Fenerbahçe, da Turquia, herdou o segundo lugar, a um ponto dos espanhóis.