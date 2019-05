Sporting goleia Módicus e está na final do campeonato de futsal

O Sporting garantiu a presença na final do "play off" do campeonato de futsal, este domingo, ao derrotar o Módicus, em casa, por 7-0.

A série estava empatada, por 1-1, mas na "negra" o Sporting confirmou o favoritismo. Aos 10 minutos, os leões já venciam por 5-0, resultado que se manteve até ao intervalo. Na segunda parte, o Sporting selou a vitória com mais dois golos. Cavinato foi o grande destaque da partida, com um "hat-trick". João Matos "bisou", Guitta e Dioguinho também marcaram.

O Sporting apurou-se, pela 10.ª época consecutiva, para a final e fica à espera de Benfica ou Fundão, para tentar revalidar o título nacional.