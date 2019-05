Sporting vice-campeão feminino da Taça dos Campeões Europeus de pista

O Sporting sagrou-se, este domingo, vice-campeão feminino na Taça dos Clubes Campeões Europeus de pista de atletismo. A equipa leonina falhou o "tri" para o Enka, da Turquia.

Patrícia Mamona venceu no triplo salto, com uma melhor marca de 14,26 metros, que a qualifica para os Mundiais e a deixa a apenas seis centímetros dos mínimos para os Jogos Olímpicos de Tóquio, 2020.

Jéssica Augusto conquistou a medalha de ouro nos 5.000 metros, com 15.54,51. A atleta portuguesa registou a melhor marca do ano.

A estafeta de 4x400 metros, formada por Filipa Martins, Dorothé Évora, Noelie Yarigo e Cátia Azevedo, venceu com 3.34,29 minutos,a melhor marca nacional de sempre de clubes. Nota, também, para o terceiro lugar de Salomé Afonso nos 1500 metros, com um tempo 4.18,13.

Lorene Bazolo foi quinta classificada nos 200 metros, com 23,73 segundos e Olímpica Barbosa, vencedora dos 100 metros em 2018, não passou, desta feita, do quinto lugar, com um tempo de 13,88 segundos.

Jessica Inchude foi quarta classificada no peso, com um lançamento de 16,99 metros, Vânia Silva fez sexto lugar no martelo, com 57,06 metros, e, na altura, Anabela Neto repetiu o quinto lugar de 2018,com 1,73 metros.