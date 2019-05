Partidos reagem às projeções. “Clara vitória do PS, clara derrota da direita”

Veja também:



A confirmarem-se as projeções das televisões, o PS consegue uma “clara vitória” nas eleições europeias deste domingo, afirma a secretária-geral adjunta socialista, Ana Catarina Mendes.



"É uma clara vitória do PS e uma clara derrota da direita", afirmou Ana Catarina Mendes numa declaração na sede de campanha do Partido Socialista.

A dirigente do PS disse que a campanha socialista “diz bem o que são as nossas respostas para a Europa e a confiança que os portugueses têm hoje no PS como força de futuro para o nosso país e que a voz socialista será ouvida no Parlamento Europeu”.

Ana Catarina Mendes destaque que no conjunto dos partidos que sustentam o Governo – PS, Bloco de Esquerda e PCP – “há um claro reforço” da votação.

As projeções da SIC e da RTP dá a vitória ao PS com cerca de dez pontos de vantagem sobre o PSD.

Numa primeira reação a estas previsões, o vice-presidente do PSD, José Silvano, “as duas projeções indicam que o PS é o partido mais votado. Tudo o resto teremos de esperar por resultados porque as duas sondagens têm resultados diferentes".

Jorge Costa, do Bloco de Esquerda, fala numa "modificação do mapa político que se inicia: o Bloco como terceira força política na Europa e a constituição do Bloco como alternativa política”.

“O Bloco vai ter aumento de representação no Parlamento Europeu", assinala Jorge Costa.

As projeções indicam que a CDU vai perder, pelo menos, um dos atuais três eurodeputados.

Numa primeira reação, o cabeça de lista João Ferreira garante que, independentemente dos resultados, a CDU vai continuar a defender os direitos do povo.

"O voto na CDU será honrado, respeitado. Estamos perante projeções, com grande variação entre si, e queria sublinhar que cada resultado deve ser considerado em função no quadro em que é construído. Desde muito cedo a CDU teve de enfrentar dificuldades e campanhas difamatórias que colocaram dificuldades. É para nós claro que está colocada a necessidade de reforço da CDU e para garantir melhores condições de resposta aos problemas e das condições de vida do nosso povo. Sempre afirmámos que no dia seguinte às eleições, cá estaríamos para travar combates em defesa do povo", afirmou João Ferreira.

O PAN poderá eleger dois eurodeputados. “As projeções são positivas, muito otimistas para o PAN, revelam confiança no trabalho do PAN. Partido trouxe causas que não tinham voz. É uma pena que tenhamos uma abstenção tão grande", disse Inês Sousa Reals, do Partido Pessoas-Animais-Natureza.

[notícia atualizada às 21h10]