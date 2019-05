Leandro Ramos bate recorde nacional do lançamento do dardo

Leandro Ramos bateu o recorde de Portugal no lançamento do dardo, este domingo, ao alcançar os 77,52 metros. Marca registada durante a segunda jornada da Taça dos Clubes Campeões Europeus de pista.

O júnior do Benfica conseguiu este lançamento no terceiro ensaio. Começou com um lançamento nulo, alcançando depois os 73,15 metros, antes de chegar ao ensaio recorde de 77,52 metros, anulando o anterior.

Com este resultado, Leandro Ramos superou quase em dois metros o anterior recorde (75,55 m), que pertencia a Tiago Aperta desde 2012, e confirmou a sua marca de qualificação para os Europeus de juniores. Aí, será um dos candidatos à final, uma vez que este seu resultado é a segunda melhor marca mundial do ano para atletas sub-20.