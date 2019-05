Projeções. PS vence eleições europeias a 10 pontos do PSD. PAN elege pelo menos um eurodeputado

Veja também:



O Partido Socialista venceu as eleições europeias deste domingo com 30 a 34,9% dos votos , indicam as projeções avançadas pela SIC e RTP. O PAN - Pessoas Animais Natureza é a grande surpresa da noite: consegue pelo menos um eurodeputado.



De acordo com os dados avançados pela SIC, o PS ganha as europeias com 30,9 a 34,9%, o equivalente a 8 a 9 eurodeputados.

O PSD é o segundo partido mais votado, com 21,8 a 25,8%, e poderá conseguir entre 6 e 7 eurodeputados.

O Bloco de Esquerda (BE) é o partido mais votado, entre os 8,5% a 11,5%, o equivalente a 2 a 3 deputados.

Segue-se a coligação CDU, com 5,3 a 8,3% dos votos dos eleitores portugueses. A candidatura liderada por João Ferreira vai conseguir entre 1 a 2 eurodeputados.

Ainda segundo a projeção da SIC, o CDS-PP consegue entre 4,7% a 7,3% dos votos, ente 1 a 2 deputados.

A grande surpresa é o PAN, com 4,7% a 7,3%. O Partido Pessoas Animais garante um eurodeputado e poderá conseguir um segundo.

A projeção avançada pela RTP também dá a vitória ao Partido Socialista, com 30 a 34%, o equivalente a 8 a 9 deputados.



O PSD fica a dez pontos dos socialistas. Os social-democratas conseguem 20 a 24% e 5 a 6 deputados.

O Bloco de Esquerda conquista o terceiro lugar, com 9 a 12% dos votos, o equivalente a 2 a 3 deputados.

A CDU consegue 7 a 9% dos votos dos portugueses e conquista 2 deputados.

Quanto ao CDS, obtém 5 a 7% e poderá chegar aos 2 deputados.

Nesta sondagem da RTP, o PAN - Pessoas Animais Natureza conquista um eurodeputado e entre 4 a 6% dos votos nestas eleições europeias.

Os dados avançados anteriormente para indicam que a abstenção deve ficar entre 65% a 70%, segundo projeção da RTP. Já a SIC aponta para abstenção entre 66,5% e 70,5%.