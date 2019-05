Verdes e eurocéticos sobem. Extrema-direita vence em França e Itália

Veja também: Siga aqui as eleições europeias ao minuto

Todas as notícias sobre as eleições europeias O Parlamento Europeu anunciou que 50.5% dos europeus votaram nas eleições europeias, que se realizaram ao longo dos últimos dias em toda a União. Apesar de baixo, este número representa uma melhoria em relação a 2014, nas últimas eleições, em que a afluência foi de apenas 42,61%. Apesar de apenas cerca de metade dos cidadãos europeus ter ido às urnas, os resultados não deixam de ser uma vitória para a União Europeia, pois a última vez que a abstenção ficou abaixo dos 50% foi em 1994. Em cinco Estados-membros - Bélgica, Bulgária, Chipre, Grécia e Luxemburgo - o voto é obrigatório. Com grande parte dos votos contabilizados em todos os Estados-membros, há duas grandes conclusões a retirar desta ida às urnas: os centristas, quer de esquerda quer de direita, perderam assentos e a histórica maioria que detinham até agora no Parlamento Europeu. No sentido oposto, os partidos eurocéticos subiram mais do que nunca, a par dos Verdes, que poderão ajudar a formar uma abrangente coligação pró-UE que detenha a maioria nesta legislatura. Veja abaixo os resultados das eleições nos 28 Estados que compõem a União Europeia.

Alemanha O partido da ainda chanceler Angela Merkel (CDU) deverá ser o mais votado, obtendo 28 dos 96 lugares no Parlamento Europeu. Em segundo lugar ficaram Os Verdes, com 23 eurodeputados, que assim duplicaram os seus votos. Áustria As primeiras projeções dão vantagem para o Partido Popular, com 34,5%, seguido pelos Social Democratas com 23,5% e o Partido da Liberdade, de extrema-direita, com 17,5%.

Bélgica Os belgas votaram hoje para eleições europeias e nacionais. As projeções apontam para uma subida da extrema-direita nacionalista flamenga, mas ainda não há dados individuais para as europeias. Bulgária

O partido do primeiro-ministro Boyko Borissov ganhou as eleições com cerca de 32% dos votos, segundo sondagens à boca das urnas. Os socialistas, principal partido da oposição, ficaram com perto de 25% e o partido da comunidade de etnia turca obteve cerca de 13%. Chipre Vitória para o Partido Democrático Cipriota, com 38,5% dos votos, segundo as sondagens à boca das urnas. Em segundo lugar, com 26%, fica o Partido Democrático. Segundo estas sondagens, contudo, os eurodeputados cipriotas devem dividir-se irmãmente entre o Partido Popular Europeu, os Socialistas e Democratas e o Grupo Confederal da Esquerda Unitária Europeia/Esquerda Nórdica Verde. Os números oficiais mostram que a afluência foi de 42,8%. Croácia

A União dos Cristãos Democratas vencem por boa margem as eleições na Croácia, com 23,4%, seguido dos Social Democratas com 18,4%, de acordo com as sondagens à boca das urnas. Dinamarca Resultados renhidos na Dinamarca, com o Partido Liberal a contrariar as sondagens à boca das urnas e a vencer as eleições com 23%. As primeiras projeções tinham dado vitória ao aos Social Democratas, mas estes acabaram por ficar em segundo lugar, com 21,9%, segundo os resultados provisórios, quando já estavam contados 90% dos votos. Os mesmos resultados davam 13% ao Partido Socialista. Eslováquia O recém-criado partido Juntos – Democracia Cívica, conservador liberal, venceu as eleições com 20% dos votos, segundo sondagens à boca das urnas. Segue-se o partido de centro-direita Somos Família, com 15,7%. Em terceiro lugar o Partido Popular – Nossa Eslováquia, de extrema-direita, com 12,1% Eslovénia Na verdade não houve vencedores claros nas eleições na Eslovénia, uma vez que na prática os oito eurodeputados eleitos para o Parlamento Europeu vêm de oito partidos diferentes. Espanha

Vitória para o PSOE, o partido socialista espanhol, que deverá eleger 18 eurodeputados, tendo obtido cerca de 30% dos votos, segundo sondagens à boca das urnas. Em segundo lugar veio o PP, que desce em relação às últimas eleições e regista o seu pior resultado para europeias de sempre. O Ciudadanos, com 14% e o Podemos, com 12% ocupam o terceiro e quarto lugar. Em quinto lugar entra o VOX, que deve eleger entre quatro e cinco eurodeputados.

Estónia O Partido Reformista conseguiu 26,2% dos votos, tornando-se o vencedor das eleições na Estónia. Em segundo lugar ficou o Partido Social-Democrata, com 23,3%, seguido do Partido Centrista, com 14,4%. Finlândia O Partido Nacional de Coligação terá conseguido 21% dos votos na Finlândia, ficando assim em primeiro lugar nas eleições europeias. Em segundo lugar encontram-se Os Verdes, com 14,4%, que assim ultrapassam o Partido Social-Democrata, com 16,7%. Estes resultados já são oficiais. As sondagens à boca das urnas davam o PSD à frente dos Verdes e a reviravolta só confirma a noite histórica para este partido, que aumentou em muito o seu eleitorado. França Em França a vitória é reclamada pela extrema direita. O partido Rassemblement National, como se chama agora o antigo Front National, conseguiu 24% dos votos, acima dos 22% do partido de Emmanuel Macron. Segundo estas sondagens à boca das urnas Os Verdes ficaram em terceiro lugar com 13%. “Tendo em conta a censura democrática que foi feita ao partido do Governo esta noite, o Presidente terá de retirar consequências”, disse Marine Le Pen, pedindo que Macron dissolva a Assembleia Nacional e convoque novas eleições.