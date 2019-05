Subida generalizada dos Verdes. Extrema-direita vence em França e Itália

As primeiras projeções dão vantagem para o Partido Popular, com 34,5%, seguido pelos Social Democratas com 23,5% e o Partido da Liberdade, de extrema-direita, com 17,5%.

O partido da ainda chanceler Angela Merkel (CDU) deverá ser o mais votado, obtendo 28 dos 96 lugares no Parlamento Europeu. Em segundo lugar ficaram Os Verdes, com 23 eurodeputados, que assim duplicaram os seus votos.

Bélgica

Os belgas votaram hoje para eleições europeias e nacionais. As projeções apontam para uma subida da extrema-direita nacionalista flamenga, mas ainda não há dados individuais para as europeias.

Bulgária



O partido do primeiro-ministro Boyko Borissov ganhou as eleições com cerca de 32% dos votos, segundo sondagens à boca das urnas. Os socialistas, principal partido da oposição, ficaram com perto de 25% e o partido da comunidade de etnia turca obteve cerca de 13%.

Chipre

Vitória para o Partido Democrático Cipriota, com 38,5% dos votos, segundo as sondagens à boca das urnas. Em segundo lugar, com 26%, fica o Partido Democrático. Segundo estas sondagens, contudo, os eurodeputados cipriotas devem dividir-se irmãmente entre o Partido Popular Europeu, os Socialistas e Democratas e o Grupo Confederal da Esquerda Unitária Europeia/Esquerda Nórdica Verde. Os números oficiais mostram que a afluência foi de 42,8%.

Croácia



A União dos Cristãos Democratas vencem por boa margem as eleições na Croácia, com 23,4%, seguido dos Social Democratas com 18,4%, de acordo com as sondagens à boca das urnas.

Dinamarca

Resultados renhidos na Dinamarca, com o Partido Liberal a contrariar as sondagens à boca das urnas e a vencer as eleições com 23%. As primeiras projeções tinham dado vitória ao aos Social Democratas, mas estes acabaram por ficar em segundo lugar, com 21,9%, segundo os resultados provisórios, quando já estavam contados 90% dos votos. Os mesmos resultados davam 13% ao Partido Socialista.

Eslováquia

O recém-criado partido Juntos – Democracia Cívica, conservador liberal, venceu as eleições com 20% dos votos, segundo sondagens à boca das urnas. Segue-se o partido de centro-direita Somos Família, com 15,7%. Em terceiro lugar o Partido Popular – Nossa Eslováquia, de extrema-direita, com 12,1%

Eslovénia

Na verdade não houve vencedores claros nas eleições na Eslovénia, uma vez que na prática os oito eurodeputados eleitos para o Parlamento Europeu vêm de oito partidos diferentes.

Espanha



Vitória para o PSOE, o partido socialista espanhol, que deverá eleger 18 eurodeputados, tendo obtido cerca de 30% dos votos, segundo sondagens à boca das urnas. Em segundo lugar veio o PP, que desce em relação às últimas eleições e regista o seu pior resultado para europeias de sempre. O Ciudadanos, com 14% e o Podemos, com 12% ocupam o terceiro e quarto lugar. Em quinto lugar entra o VOX, que deve eleger entre quatro e cinco eurodeputados.